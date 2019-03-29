Я відпочиваю: українців розлютив п'яний мажор-дебошир із Запоріжжя

Колаж РБК-Україна

У Запоріжжі неадекватний водій елітного авто ображав поліцейських

У Запоріжжі п'яний мажор за кермом Mercedes-Benz G-Class влаштував ДТП, врізавшись в автомобіль ВАЗ. Аварія сталася на вулиці Чумаченка. Після інциденту водій "геліка" відразу залишив місце пригоди, але був схоплений поліцейськими на Набережній магістралі.

Коли "копи" затримали 29-річного неадеквата, який був під впливом неабиякої кількості випитого алкоголю, він почав заперечувати факт скоєння аварії. Крім того, мажор не соромився ображати поліцейських і чинив опір правоохоронцям. Незважаючи на це, порушник був доставлений у відділення.

Вже там чоловік продовжував вести себе агресивно, показував "копам" непристойні жести, говорив образливі слова в бік поліцейських і другого учасника аварії - водія ВАЗа.

"Я гроші заробляю, а цей під***ас за вісім тисяч працює... Я відпочиваю! Ти чмо, яке заробляє п'ять рублів і їздить на "Таврії", - кричить на відео водій Mercedes.

"Копи" склали адмінпротоколи на "відпочиваючого" мажора за фактом вчинених правопорушень.

Тим часом користувачів мережі розлютила поведінка неадекватного чоловіка.

Сподіваюся, що усі порушення будуть доведені, і цей "громадянин" відповість за скоєне за законом! Дякую патрульній поліції за службу!

Відкупиться він, скотина, та й усього. Хіба мало прикладів?

Судити падлу і посадити на 10 років!

Хай би з Зайцевою відпочив на нарах.

Коли вже вся ця сволота повиздихає?! Добре, що нікого не збив...

Разом з тим українці підтримують дії поліцейських.

«... Я гроші заробляю, а цього п***з 8 тисяч працює ... Я відпочиваю, ти чс*, яке заробляє п'ять рублів і їздиш на Таврії ...» «... Я гроші заробляю, а цього п***з 8 тисяч працює ... Я відпочиваю, ти чс*, яке заробляє п'ять рублів і їздиш на Таврії ...» Це слова 29-річного водія Mercedes Benz G500, який хотів уникнути відповідальності. У неділю ввечері поліцейським надійшов виклик про ДТП на вулиці Чумаченка. Водій автомобіля ВАЗ пояснивши, що інший учасник ДТП рухаючись на Mercedes Benz заднім ходом, вдарив його автомобіль та скрився з місця пригоди. На Прибережній автомагістралі інспектори виявили авто елітного класу Mercedes, на яке вказував другий учасник ДТП. Водій позашляховика перебував з ознаками алкогольного сп'яніння та заперечував факт вчинення ним ДТП з автомобілем ВАЗ. Правопорушник чинив опір патрульним, в результаті чого був доставлений до відділку поліції для подальшого з'єднання ясування усіх обставин та складання адміністративних матеріалів: протокол за ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП), протокол за ст.122-4 КУпАП (залишення місця ДТП), протокол за ст. 130 КУпАП (керування авто у стані сп'яніння). #zaporizhiapolice #поліціязапоріжжя #патрульнаполіція #патруль #мояноваполіція #zappolice Опубліковано Патрульна поліція Запорізької області Четвер, 28 березня 2019 р.

У Запоріжжі п'яний мажор ображав поліцейських (відео: facebook.com/zaporizhiapolice)

Зазначимо, що водії-мажори останнім часом часто стають винуватцями ДТП. В тому числі - смертельних. Так, зовсім недавно нічні гонки одеських мажорів закінчилися загибеллю молодих хлопця та дівчини - дітей великих підприємців. Пізніше навіть виявилося, що загибла Вікторія Кравченко була родичкою голлівудської зірки Сильвестра Сталлоне.

Раніше ми писали про те, що у центрі Києва мажор на Maserati влаштував стрілянину.