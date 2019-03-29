Я отдыхаю: украинцев взбесил пьяный мажор-дебошир из Запорожья

В Запорожье неадекватный водитель элитного авто оскорблял полицейских
В Запорожье пьяный мажор за рулем Mercedes-Benz G-Class устроил ДТП, врезавшись в автомобиль ВАЗ. Авария произошла на улице Чумаченко. После инцидента водитель "гелика" сразу покинул место происшествия, но был пойман полицейскими на Набережной магистрали.
Когда "копы" остановили 29-летнего неадеквата, который был под влиянием изрядного количества выпитого алкоголя, он начал отрицать факт совершения аварии. Кроме того, мажор не стеснялся оскорблять полицейских и оказывал сопротивление стражам порядка. Несмотря на это, нарушитель был доставлен в отделение.
Уже там мужчина продолжал вести себя агрессивно, показывал "копам" непристойные жесты, говорил оскорбительные слова в сторону полицейских и второго участника аварии - водителя ВАЗа.
"Я деньги зарабатываю, а этот пид***ас за восемь тысяч работает… Я отдыхаю! Ты чмо, которое зарабатывает пять рублей и ездит на Таврии", - кричит на видео водитель Mercedes.
"Копы" составили админпротоколы на "отдыхающего" мажора по факту совершенных правонарушений.
Тем временем пользователей сети взбесило поведение неадекватного мужчины.
Вместе с тем украинцы поддерживают действия полицейских.
В Запорожье пьяный мажор оскорблял полицейских (видео: facebook.com/zaporizhiapolice)
Отметим, что водители-мажоры в последнее время часто становятся виновниками ДТП. В том числе - смертельных. Так, совсем недавно ночные гонки одесских мажоров закончились гибелью молодых парня и девушки - детей крупных предпринимателей. Позже даже оказалось, что погибшая Виктория Кравченко была родственницей голливудской звезды Сильвестра Сталлоне.
Ранее мы писали о том, что в центре Киева мажор на Maserati устроил стрельбу.