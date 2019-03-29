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Я отдыхаю: украинцев взбесил пьяный мажор-дебошир из Запорожья


В Запорожье неадекватный водитель элитного авто оскорблял полицейских

В Запорожье пьяный мажор за рулем Mercedes-Benz G-Class устроил ДТП, врезавшись в автомобиль ВАЗ. Авария произошла на улице Чумаченко. После инцидента водитель "гелика" сразу покинул место происшествия, но был пойман полицейскими на Набережной магистрали.

Когда "копы" остановили 29-летнего неадеквата, который был под влиянием изрядного количества выпитого алкоголя, он начал отрицать факт совершения аварии. Кроме того, мажор не стеснялся оскорблять полицейских и оказывал сопротивление стражам порядка. Несмотря на это, нарушитель был доставлен в отделение.

Уже там мужчина продолжал вести себя агрессивно, показывал "копам" непристойные жесты, говорил оскорбительные слова в сторону полицейских и второго участника аварии - водителя ВАЗа. 

"Я деньги зарабатываю, а этот пид***ас за восемь тысяч работает… Я отдыхаю! Ты чмо, которое зарабатывает пять рублей и ездит на Таврии", - кричит на видео  водитель Mercedes.

"Копы" составили админпротоколы на "отдыхающего" мажора по факту совершенных правонарушений.

Тем временем пользователей сети взбесило поведение неадекватного мужчины.

  • Сподіваюся, що усі порушення будуть доведені, і цей "громадянин" відповість за скоєне за законом! Дякую патрульній поліції за службу!
  • Откупится он, скотина, да и все дела. Разве мало примеров?
  • Судить падлу и упрятать на лет 10!
  • Пусть бы с Зайцевой отдохнул на нарах.
  • Когда уже все эти сволочи сдохнут?! Хорошо, что не сбил никого...

Вместе с тем украинцы поддерживают действия полицейских.

В Запорожье пьяный мажор оскорблял полицейских (видео: facebook.com/zaporizhiapolice)

Отметим, что водители-мажоры в последнее время часто становятся виновниками ДТП. В том числе - смертельных. Так, совсем недавно ночные гонки одесских мажоров закончились гибелью молодых парня и девушки - детей крупных предпринимателей. Позже даже оказалось, что погибшая Виктория Кравченко была родственницей голливудской звезды Сильвестра Сталлоне.

Ранее мы писали о том, что в центре Киева мажор на Maserati устроил стрельбу.

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