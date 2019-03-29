Я відпочиваю: українців розлютив п'яний мажор-дебошир із Запоріжжя

У Запоріжжі п'яний мажор за кермом Mercedes-Benz G-Class влаштував ДТП, врізавшись в автомобіль ВАЗ. Аварія сталася на вулиці Чумаченка. Після інциденту водій "геліка" відразу залишив місце пригоди, але був схоплений поліцейськими на Набережній магістралі.

Коли "копи" затримали 29-річного неадеквата, який був під впливом неабиякої кількості випитого алкоголю, він почав заперечувати факт скоєння аварії. Крім того, мажор не соромився ображати поліцейських і чинив опір правоохоронцям. Незважаючи на це, порушник був доставлений у відділення.

Вже там чоловік продовжував вести себе агресивно, показував "копам" непристойні жести, говорив образливі слова в бік поліцейських і другого учасника аварії - водія ВАЗа.

"Я гроші заробляю, а цей під***ас за вісім тисяч працює... Я відпочиваю! Ти чмо, яке заробляє п'ять рублів і їздить на "Таврії", - кричить на відео водій Mercedes.

"Копи" склали адмінпротоколи на "відпочиваючого" мажора за фактом вчинених правопорушень.

Тим часом користувачів мережі розлютила поведінка неадекватного чоловіка.

Сподіваюся, що усі порушення будуть доведені, і цей "громадянин" відповість за скоєне за законом! Дякую патрульній поліції за службу!

Відкупиться він, скотина, та й усього. Хіба мало прикладів?

Судити падлу і посадити на 10 років!

Хай би з Зайцевою відпочив на нарах.

Коли вже вся ця сволота повиздихає?! Добре, що нікого не збив...

Разом з тим українці підтримують дії поліцейських.

У Запоріжжі п'яний мажор ображав поліцейських (відео: facebook.com/zaporizhiapolice)

Зазначимо, що водії-мажори останнім часом часто стають винуватцями ДТП. В тому числі - смертельних. Так, зовсім недавно нічні гонки одеських мажорів закінчилися загибеллю молодих хлопця та дівчини - дітей великих підприємців. Пізніше навіть виявилося, що загибла Вікторія Кравченко була родичкою голлівудської зірки Сильвестра Сталлоне.

Раніше ми писали про те, що у центрі Києва мажор на Maserati влаштував стрілянину.