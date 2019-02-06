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Отец вытирал ребенком пол в супермаркете: появилось видео

STYLERЖизнь    06.02.2019 - 12:55

Видео: YouTube/ViralHog

Отец, которому надоела истерика маленького сына, решил протащить его лицом вниз по полу супермаркета. Ребенок при этом никак не реагировал на действия папы и просто лежал неподвижно. 

Инцидент произошел в магазине Iceland Foods, который находится в промышленном английском городке Корби.

"Это мой лучший друг и его сын, делающие покупки. Конечным результатом было то, что мы смеялись над этим вместе со всеми посетителями супермаркета!" - отметил автор видео.

Но такой нетрадиционный стиль воспитания разозлил многих пользователей социальных сетей.

"Там же на полу столько микробов! Малыш мог подцепить что-то", - написал один юзер.

"Как же бесят такие родители! Как так можно с маленьким ребенком?" - возмутился второй.

Но один из комментаторов-родителей подметил под видео: "Как же я сочувствую этому отцу".

Отец вытирал ребенком пол в супермаркете: появилось видео

Скриншот

Напомним, что история о жительнице Запорожья, которая избила своего маленького сына ногами в торгово-развлекательном центре, стала весьма популярна в западных СМИ

Ранее мы писали о том, что появились новые подробности жуткого избиения ребенка под Винницей.

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