Отказался везти бесплатно: во Львове жестоко избили водителя

Пользователи считают поступок мужчины неадекватным

Во Львове мужчина избил водителя маршрутки за то, что тот отказался везти его старшего сына бесплатно. У ребенка не было при себе ученического удостоверения, а маршрутчик на слово верить не захотел. Об этом в социальной сети Facebook написал отец школьника Юрий Козак.

"У сына при себе его удостоверения не было, водитель сказал что на лбу у него не написано, что он школьник, остановил маршрутку и выгнал. После звонков на горячую линию я понял, что необходима личное встреча с водителем. И она состоялась", - написал он.

Фото: (facebook.com/Юрій Козак)

Кроме того, он без капли стеснения заявил, что поставил маршрутчику фингал под глазом. Своей вины Юрий в данной ситуации не видит, хотя некоторые пользователи совершенно другого мнения:

"Что отец, что водитель - два рагуля. Детей жалко";

"Понимаю вашу обиду на водителя, но и вы должны его понять, сейчас такие школьники, выглядят вовсе не на свой возраст. Поэтому не нужно забывать удостоверения, во избежание таких ситуаций";

"Я думаю, что нужно было представить документ и тогда можно везти бесплатно, а если нет документа - то плати. А Вы сделали неправильно, что сразу полезли с кулаками - это не по-человечески, а водитель ни в чем не виноват. Это его работа";

"Мудак в этой истории не водитель. Еще и хвастается. Жесть";

Напомним, что в Запорожье неадекват избил малолетнюю дочь.

К слову, неадекватный отчим избил годовалую девочку, которую на данный момент пытаются вернуть к жизни.