Откажтесь раз и навсегда: этот популярный напиток повышает риск инсульта в 5 раз

Любителей энергетиков ждет стенокардия, сердечная аритмия, а также может случиться летальный исход.

Потребление кофеина считается безопасным для большинства людей, но энергетические напитки содержат его в больших количествах.

Употребление таких продуктов может привести к резкому увеличению частоты сердечных сокращений. Примечательно, что помимо кофеина, напиток может содержать ряд других стимуляторов.

По словам ревматолога Рулы Хадж-Али из Кливлендской клиники, любители энергетиков часто попадают в больницу с инсультом или тяжелым кровоизлиянием в мозг.

По ее словам, такие пациенты – довольно молодые люди от 30 до 40 лет.

Какие составляющие энергетиков особо опасны

Как сообщает The Sun, друга группа ученых во главе с доктором Джоном Хиггинсом из Техасского университета в Хьюстоне заявляет о необходимости более тщательного изучения состава энергетиков и особо опасных ингредиентов.

Таковыми являются кофеин, таурин, сахар и другие составляющие, которые повреждают оболочку артерий и вен.