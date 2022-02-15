Відмовтеся раз і назавжди: цей популярний напій підвищує ризик інсульту в 5 разів

Любителів енергетиків чекає стенокардія, серцева аритмія, а також може трапитися летальний випадок.

Споживання кофеїну вважається безпечним для більшості людей, але енергетичні напої містять його у великих кількостях.

Вживання таких продуктів може привести до різкого збільшення частоти серцевих скорочень. Примітно, що крім кофеїну, напій може містити ряд інших стимуляторів.

За словами ревматолога Рули Хадж-Алі з Клівлендської клініки, любителі енергетиків часто потрапляють в лікарню з інсультом або важким крововиливом в мозок.

За її словами, такі пацієнти - досить молоді люди від 30 до 40 років.

Які складові енергетиків особливо небезпечні

Як повідомляє The Sun, друга група вчених на чолі з доктором Джоном Хіггінсом з Техаського університету в Х'юстоні заявляє про необхідність більш ретельного вивчення складу енергетиків і особливо небезпечних інгредієнтів.

Такими є кофеїн, таурин, цукор та інші складові, які пошкоджують оболонку артерій і вен.