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Відмовтеся раз і назавжди: цей популярний напій підвищує ризик інсульту в 5 разів

Автор: Styler

Сонливість протягом робочого дня і постійний недосип часто можуть послужити спокусою випити енергетичний напій і швидко прийти в тонус. Але чи насправді нешкідливе це бажання?

Дослідження, опубліковане Європейським товариством кардіологів, показало, що енергетичні напої з високим вмістом кофеїну можуть спровокувати проблеми з серцем, судинами, і не тільки.

Любителів енергетиків чекає стенокардія, серцева аритмія, а також може трапитися летальний випадок.

Споживання кофеїну вважається безпечним для більшості людей, але енергетичні напої містять його у великих кількостях.

Вживання таких продуктів може привести до різкого збільшення частоти серцевих скорочень. Примітно, що крім кофеїну, напій може містити ряд інших стимуляторів.

За словами ревматолога Рули Хадж-Алі з Клівлендської клініки, любителі енергетиків часто потрапляють в лікарню з інсультом або важким крововиливом в мозок.

За її словами, такі пацієнти - досить молоді люди від 30 до 40 років.

Які складові енергетиків особливо небезпечні

Як повідомляє The Sun, друга група вчених на чолі з доктором Джоном Хіггінсом з Техаського університету в Х'юстоні заявляє про необхідність більш ретельного вивчення складу енергетиків і особливо небезпечних інгредієнтів.

Такими є кофеїн, таурин, цукор та інші складові, які пошкоджують оболонку артерій і вен.

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