"Откроем двери убийцам": в школе на Донбассе работает пособница террористов (фото)

Педагог была одним из организаторов "референдума" в "ЛНР"

В одной из школ Станично-Луганского района Луганской области работает учительница, которая была одним из организаторов сепаратистского "референдума", проведенного "ЛНР" в 2014 году. Об этом рассказал журналист Сергей Иванов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что за активное участие в проведении референдума Наталью Макарову привлекли к уголовной ответственности. Она получила наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Фото: Наталья Макарова (facebook.com/applecrysis)

"То есть она – официальный преступник, признан в установленном законом порядке", - подчеркнул журналист.

"Сегодня Наталья Ивановна продолжает работать в школе. Отдел образования Станично-Луганской РГА не видит ничего страшного в том, что человек, осужденный за совершение преступления против государства, воспитывает для этого государства детей", - добавил он.

Фото: Ответ отдела образования (facebook.com/applecrysis)

Журналист обратился с вопросом к министру образования и науки Лилии Гриневич.

"Уважаемая Лилия Гриневич, как считаете, не нужно образовательной сфере Украины стать еще более льяльных к преступникам? Возможно, нужно предоставить второй шанс не только сепаратистам? Откроем двери школ педофилам, убийцам, драгдилерам! Общественный диалог, взаимопонимание, эмпатия – это так модно, стильно, современно", - написал Иванов.

Скриншот поста (facebook.com/applecrysis)

Напомним, что в сети скандал из-за "безумных экспериментов" над детьми с Донбасса.

"В Антраците учебники для младших классов выбирает некое "Родительское всероссийское сопротивление". Ад какой. Маргиналы и психи со всей России тянутся в "ЛДНР" проводить свои безумные эксперименты", - прокомментировал журналист Денис Казанский.

В то же время пользователи сети подчеркнули, что хотят "досмотреть сериал".

Хайп такси #12 с чего нужно начать менять страну