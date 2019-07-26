Отмечал рождение первенцев: в Киеве мужчина упал с катера и утонул

Мужчина, который отмечал с друзьями рождение первенцев, трагически утонул в Днепре. Инцидент произошел в Киеве, в ночь на 25 июля. Как сообщается, около 1:30 друзья, которые вместе с ним катались и отмечали рождение близнецов, заметили, что виновника торжества нет на катере. Детали происшествия рассказали родственники мужчины, сообщает "Страна.UA".

Как сообщается, мужчина с компанией друзей отмечал рождение близнецов. Дети были долгожданными первенцами, которых они с женой ждали на протяжении 10 лет. В результате, прибегнув к ЭКО, пара смогла зачать детей. Пока жена после родов находилась в больнице, мужчина отмечал рождение детей с друзьями на прогулочном катере.

Во время празднования, около 01:30, мужчина упал с катера в реку. Друзья, заметив его исчезновение, вызвали спасателей и полицию. Пострадавшего нашли примерно в двух метрах от берега и достали его на пристань неподалеку от Почтовой площади. Медикам не удалось спасти его жизнь.

Сейчас близкие семьи планируют призвать на помощь психолога, чтобы сообщить супруге погибшего трагическую новость.

Мужчина трагически утонул в Днепре – все подробности (фото: RGBStock)

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