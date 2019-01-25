"Отмучился": в Днепре умер ветеран Второй мировой, которому из-за чужих долгов отключили газ

Коллаж РБК-Украина

У самого погибшего долгов не было

"Днепрогаз" в ноябре 2018 года отключил газ у целого стояка в многоэтажном доме, где проживала семья ветерана Второй мировой войны Алексея Полянчикова. 23 января он умер, оставив супругу одну. Об этом рассказала Любовь Бурлакова в социальной сети Facebook.

"Вчера умер участнику Второй мировой войны Алексей Кириллович Полянчиков, 1927 г. рождения. Сегодня отпевали. В конце прошлого года ему, лежачему ветерану, за которым ухаживала престарелая жена, отключили газ. За долги по стояку. У самого ветерана долгов не было", - написано в посте.

Также уточняется, что обращения в "Днепрогаз" и горсовет Днепра не дали никакого результата. Благо, что нашлись добрые люди: соседи нередко помогали нуждающейся семья и делились едой.

Скриншот поста: (facebook.com/burlakovaluba)

"В общем отмучался человек. Печально, что в таких условиях доживал свой век участник боевых действий. Брошенный государством и обиженный бездушным газовым монстром", - написала Бурлакова.

Пользователи молниеносно отреагировали на новость. Кто-то начал винить власть, а кому-то стала интересна судьба супруги погибшего:

"Бардак в стране нарастает";

"Я так понимаю, что пора прекращать платить за газ. Потому как из-за соседа должника отключат стояк и почувствуешь себя феерическим лохом";

"Светлая память! Последние уходят...";

"А что теперь будет с женой?";

"Светлая память Алексею Кирилловичу!";

Скриншот поста: (facebook.com/burlakovaluba)

Напомним, что в сети вспоминают добровольца с позывным Дилли.

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