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Отомстил: бывший заключенный напал на работника колонии

STYLERLIFE        02.07.2018 - 22:35
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Злоумышленник был вооружен отверткой

Бывший заключенный напал на работника колонии, в которой отсидел десять лет. Об этом сообщают "Факты".

Инцидент произошел в городе Дрогобыче Львовской области. Бывший заключенный поджидал работника колонии на улице, напал на него и нанес ему несколько ударов отверткой в живот. Прапорщика госпитализировали, и врачи сообщают, что состояние у него средней тяжести.

"У прапорщика внутренней службы несколько проникающих ранений в районе ребер и живота. Угрозы жизни, к счастью, нет. Но ему придется длительное время провести в больнице", - рассказала о состоянии потерпевшего журналист Львовской областной прокуратуры Марьяна Мосийчук.

Пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак сообщил, что преступник вышел на свободу два года назад, а с работником колонии у него во время заключения не сложились взаимоотношения.

"Задержанный злоумышленник — 1984 года рождения. Он десять лет отсидел в Дрогобычской исправительной колонии за умышленное убийство. Вышел на свободу два года назад. Мы можем пока лишь предполагать, что бывший заключенный хотел за что-то отомстить работнику колонии, где провел столько времени. Следствие только началось, и арестованный дает первые показания. Но очевидно, что он отбывал наказание именно там, где работал потерпевший, и у них сложились неприязненные отношения", - сообщил Юрий Маслак.

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Теги: нападение, колония, заключенный
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