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Отравление детей под Киевом: руководство лагеря озвучило свою версию

STYLERLIFE        03.07.2018 - 22:12
Фото: Скорая помощь (РБК-Украина)
Фото: Скорая помощь (РБК-Украина)

Один ребенок находится на штучной вентиляции легких

Руководство лагеря "Славутич", в котором произошло отравление детей, озвучило свою версию произошедшего. Об этом сообщает "112 Украина".

Представителя лагеря "Славутич", который находится в Переяславе-Хмельницком Киевской области отрицают то, что дети отравились в столовой. Они утверждают, что дети из школы гимнастики ели за одним столом с другими детьми, у которых не было никаких признаков отравления. Кроме того, за питанием гимнастов следил тренер.

Представители лагеря высказали свою версию – отравление у детей произошло вследствие физической перегрузки на тренировках.

Родители пострадавших детей эту версию отрицают, так как юные спортсмены привыкли к физическим нагрузкам, а тренер-профессионал не мог до такой степени перегрузить детей.

11 пострадавших детей чувствует себя уже лучше, и медики их уже выписали. А вот 8-летняя девочка до сих пор находится в тяжелом состоянии. Врачи говорят об угрозе для ее жизни. Сейчас она находится на искусственной вентиляции легких.

"Состояние ребенка на данный момент крайне тяжелое. Сейчас проходит этап обследования для верификации диагноза и причин возникновения данного состояния у ребенка, который находился в лагере на отдыхе", – отметил заведующий отделения реанимации детской токсикологии "Охматдет" Александр Урин.

Видео: YouTube/112 Украина

Напомним, появились детали об отравлении детей в Киевской области.

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Теги: дети, лагерь, отравление
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