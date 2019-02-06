Отстранение Супрун: вы "за" или "против"? (опрос Styler)

Мнения украинцев об отстранении Уляны Супрун от исполнения обязанностей разделились

5 января 2019 года Окружной административный суд Киева временно запретил Уляне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения. Такое решение суда касалось иска народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука. Позже стало известно, что Кабинет Министров обязательно обжалует это решение суда.

Впоследствии в поддержку Уляны Супрун высказались президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и другие высокопоставленные лица.

Уже 15 февраля в Киеве состоится первое заседание по делу. Одни одобряют такое решение суда, другие – осуждают и считают наступлением на медреформу.

А как вы относитесь к отстранению Уляны Супрун от исполнения обязанностей?

Напомним, украинцев призывают выходить на улицы из-за отстранения Уляны Супрун.

Кроме того, стало известно, как Уляна Супрун меняла систему здравоохранения в Украине. Был опубликован перечень достижений ее команды и список причин, почему результаты медреформы пока мало заметны, а процесс изменений длится долго.

Также в соцсетях украинцы бурно отреагировали на "отставку" Супрун. Украинцы массово меняют аватарки в поддержку Супрун и готовы выходить на акции с ее поддержки.