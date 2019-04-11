Парень после ссоры обклеил Кривой Рог интимными фото девушки и слил "клубничку"

Парень отомстил бывшей любимой и расклеил на улицах города Кривой Рог в микрорайоне Ингулец фото экс-подружки интимного характера. Кроме того, он опубликовал в интернете видео полового акта с ней, которое снимал на скрытую камеру. Теперь молодому человеку "светит" уголовное наказание согласно ч. 2 ст. 301 Уголовного кодекса, передает местное издание 1tv.kr.ua.

К правоохранителям обратилась мама девушки и рассказала об инциденте.

Следователи Ингулецкого отделения полиции 9 апреля провели обыск в доме коварного ревнивца и изъяли фотографии обнаженной девушки, ноутбук и жесткий диск с видеороликами. Кроме того, у него обнаружили марихуану.

Сообщается, что злоумышленник работает на одном из ГОКов.

Фото: 1tv.kr.ua

Действия парня по отношению к бывшей девушке были квалифицированы как ввоз, изготовление, сбыт и распространение кино- и видеопродукции порнографического фарактера.

За преступление его могут лишить свободы на 5 лет.

В настоящее время следствие продолжается.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который в течение трех лет рассылал полицейским порноматериалы. Свои действия преступник объяснял неприязнью к полиции.

Также мы писали о том, что под Винницей горе-мать снимала своего малолетнего сына в порно и получала за "взрослое" видео и фото от 1500 до 3000 гривен. Женщина растлила собственного ребенка в двухлетнем возрасте. Преступница - сама бывшая порноактриса - взята под стражу согласно статьи 208 кримнально-процессуального кодекса.