Педан зворушив розповіддю про місто, у якому з сім’єю провів перші місяці війни

"Перші місяці повномасштабної війни я із сім’єю провів у рідному Хмельницькому", - пише Педан у своєму Instagram і зізнається, що "мало приділяв уваги малій батьківщині".

"Звісно, любив та поважав цей край, але не мав такого патріотичного відчуття щодо Хмельниччини і прагнення приїздити туди частіше. Хіба що до батьків. Під час війни я трохи побув там, побачив свою класну керівницю, директорку школи, разом із хресним відвідав учителя історії, який свого часу відкрив для мене КВК, а нині подарував книгу з історії України. Зустрівся з друзями, з якими виріс, з кумами, з усією сім’єю", - говорить він.

Педан розповів про рідний Хмельницький (фото: instagram.com/pedanos)

Олександр закликає частіше згадувати та, за нагоди, відвідувати рідні міста. Бо неможливо любити свою країну, коли не цінуєш малу батьківщину.

"Коли потрапляєш у двір будинку, де виріс, і бачиш, що збільшилися дерева, які були кущиками, а все решта стало маленьким та постаріло, то це, з одного боку, бентежить. Час летить… А з іншого боку надихає, тому що дитячі спогади не можна замінити нічим", - зізнається ведучий.

Поринувши у спогади про рідне місто, Олександр поділився невеличкою добіркою улюблених місць у Хмельницькому.

"Насамперед, звісно, парк біля Південного Бугу, куди ми ходили з Маріком, як на роботу, щоб він дихав повітрям. Також стометрівка, якою люблять гуляти всі хмельничани. Ну, і моя рідна школа №24. Я там виріс і пишаюсь цим!" - додав Педан.

Педан розповів про улюблені місця у Хмельницькому (фото: instagram.com/pedanos)