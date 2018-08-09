Переселение или реконструкция: замминистра рассказал, когда в Украине будут сносить "хрущевки"

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Чиновник подробно рассказал, как будет проходить переселение в новые дома

Заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе рассказал, когда в Украине начнется реконструкция старого жилья и будут ли сносить "хрущевки". Об этом передает "Обозреватель".

Отметим, что закон о реконструкции ветхого жилья в Украине до сих пор не готов. Парцхаладзе говорит, что до конца года нардепы вряд ли примут этот законопроект.

Замминистра рассказал, что будет влиять на решение о сносе или реконструкции старого жилого фонда.

По его словам, сейчас рассматривается два варианта действий – снос старого жилья и предоставления жителям этих домов новых квартир и ремонт существующих.

"Либо муниципалитеты делают это со своей программой, либо привлекается частный инвестор, который достраивает еще два этажа и за счет своего дохода обязан сделать жилой дом энергоэффективным, отремонтировать все инженерные сети, отремонтировать подъезд и провести благоустройство территории", - объяснил он.

Также Лев подробно рассказал, как будет проходить переселение в новые дома. Чиновник отметил, что для сноса старого дома и переселение нового понадобится согласия всех жителей.

"В начале строится пусковой дом, люди переезжают, а только потом старый сносится. Второй вопрос: они должны обязательно жить в том же районном центре, чтобы с Крещатика на Троещину не переселяли. Третий вопрос: процент премии, который жители получают. Это обязательно должно быть и обязательно, чтобы это были квартиры с ремонтом", - говорит Парцхаладзе.

Также замминистра пообещал, что жителям домов, которые идут под снос, кроме жилья предоставят компенсацию.

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