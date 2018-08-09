Переселення або реконструкція: заступник міністра розповів, коли в Україні будуть зносити "хрущовки"

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Чиновник докладно розповів, як буде проходити переселення в нові будинки

Заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе розповів, коли в Україні почнеться реконструкція старого житла і будуть зносити "хрущовки". Про це передає "Обозреватель".

Зазначимо, що закон про реконструкції старого житла в Україні досі не готовий. Парцхаладзе каже, що до кінця року навряд нардепи приймуть цей законопроект.

Заступник міністра розповів, що буде впливати на рішення про знесення або реконструкції старого житлового фонду.

За його словами, зараз розглядається два варіанти дій – знесення старого житла і надання мешканцям цих будинків нових квартир і ремонт існуючих.

"Або муніципалітети роблять це зі своєю програмою, або залучається приватний інвестор, який добудовує ще два поверхи і за рахунок свого доходу зобов'язаний зробити житловий будинок енергоефективним, відремонтувати всі інженерні мережі, відремонтувати під'їзд та провести благоустрій території", - пояснив він.

Також Лев докладно розповів, як буде проходити переселення в нові будинки. Чиновник зазначив, що для знесення старого будинку і переселення нового знадобиться згоди всіх мешканців.

"На початку будується пусковий будинок, люди переїжджають, а тільки потім старий зноситься. Друге питання: вони повинні обов'язково жити в тому ж районному центрі, щоб з Хрещатика на Троєщину не переселяли. Третє питання: відсоток премії, який жителі отримують. Це обов'язково повинно бути і обов'язково, щоб це були квартири з ремонтом", - говорить Парцхаладзе.

Також заступник міністра пообіцяв, що мешканцям будинків, які йдуть під знос, крім житла нададуть компенсацію.

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