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Не в первый раз: в Харькове мужчина швырял с балкона котят

STYLERЖизнь    30.01.2019 - 13:55
Не в первый раз: в Харькове мужчина швырял с балкона котят
Коллаж РБК-Украина

Пользователи социальных сетей в шоке и требуют наказать живодера

В Харькове молодой мужчина, который предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения, выкинул с балкона 12-го этажа двух маленьких котят. Об этом сообщила местная жительница Оксана Демидова на своей странице в социальной сети Facebook.

Она рассказала, что соседи 27-летнего мужчины позвонили в полицию и сообщили о том, что он выбрасывает с балкона животных.

"Люди, которые стали свидетелями этого события, сразу же вызвали полицию. Сотрудники полиции, прибывшие на место, обнаружили в мусорном баке погибшего котенка и у бака - искалеченное животное", - цитирует Демидова полицейских, которые прибыли на место происшествия.

Она добавила, что второго котенка на данный момент пытаются спасти ветеринары.

Не в первый раз: в Харькове мужчина швырял с балкона котят

Скриншот (facebook.com/saywarrr)

Молодого человека зовут Алексей Никитин. Ранее он уже имел проблемы с законом и отсидел срок за кражу. Соседи рассказали, что Никитин злоупотребляет алкоголем.

А вот мать Никитина рассказала, что это уже не первый случай. Ранее он уже выбрасывал животных с балкона. Повлиять на его поведение она не может. Кроме того, он угрожал подобной расправой и близким родственникам.

Женщина уже обращалась в полицию, но Никитин свою причастность к данному инциденту отрицает.

"Он свою причастность к этому инциденту категорически отрицает. Сейчас отрабатываются свидетели. Проводятся необходимые следственные действия на получение необходимых доказательств и сообщения гражданину о подозрении”, – сообщил Тимур Тертышный, заместитель начальника следственного отдела Слободского отдела полиции Харькова.

Не в первый раз: в Харькове мужчина швырял с балкона котят

Скриншот 

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Если вина Никитина будет доказана, то ему грозит тюремный срок – 6 месяцев или штраф в размере 8 тысяч гривен.

Пользователи социальных сетей в шоке от этого инцидента. Они готовы были устроить самосуд над жителем Харькова и требуют наказать его по всей строгости закона. Некоторые предположили, что у Никитина есть проблемы со здоровьем или он злоупотребляет не только алкоголем, но и наркотиками.

Не в первый раз: в Харькове мужчина швырял с балкона котятНе в первый раз: в Харькове мужчина швырял с балкона котятНе в первый раз: в Харькове мужчина швырял с балкона котятНе в первый раз: в Харькове мужчина швырял с балкона котят

Скриншоты комментариев (facebook.com/saywarrr)

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