Платежная система LEO представила украинский FinTech в Вене

Третий президент Украины Виктор Ющенко, который сейчас является председателем наблюдательного совета международной платежной системы LEO, провел в Вене пресс-конференцию "Украинский FinTech предоставляет платежные услуги для внешней торговли и для инвесторов".

В рамках мероприятия были представлены достижения украинской FinTech-индустрии и очерчены перспективы делового партнерства двух стран и привлечения австрийских инвесторов к высокотехнологичным отраслям украинской экономики. В пресс-конференции также приняли участие владелица международной платежной системы LEO Елена Шевцова и президент Украинской ассоциации платежных систем, член наблюдательного совета LEO Галина Хейло.

Виктор Ющенко отметил высокий уровень развития украинской Fintech-отрасли и напомнил, что заложил основы для развития новых технологий, работая главой НБУ в 90-х годах.

"Украина обладает третьей армией лучших программистов мира. У нас больше, кажется, 140 финансовых компаний, специализирующихся на платежном цифровом рынке. Каждая вторая украинская платежная финансовая компания работает на международном рынке. Украинцы продвинутые, украинцы профессиональные, украинцы имеют отличное образование. На ваших глазах сформировался сектор, который является одним из самых мощных секторов мирового рынка новых технологий. Я 30 лет назад занимался первой платежной системой Украины в Национальном банке. Мы вышли на модель, которая работает в рамках реального времени по всей Европе, Украине. Лет 12 назад появился очень интересный вопрос: как финансовую систему привести в технологии, которые могут обслуживать потребности большого количества субъектов хозяйствования? И когда говорим о европе с 350 млн населения, то даже это количество уже имеет рынок около миллиарда клиентов. То есть, перед вами, независимо от того, являетесь ли вы инвестором или подрядчиком - открывается колоссальное поле приумножения интересов и финансовых в том числе. Украина относится к первой 10-ке стран, где широко представлен инструментарий цифровых технологий относительно рядового потребителя. Поэтому просим!", - отметил третий президент Украины.

В свою очередь Галина Хейло подчеркнула, что сфера развития цифровых технологий является приоритетной для украинской власти, что является одной из существенных причин достижений Fintech-индустрии.

"Это сфера, которая является сейчас системообразующей в Украине. Она дает достаточно дохода в бюджет, инвестиции. Развитие этой сферы-государственный приоритет. Мы имеем целое министерство цифровой трансформации, приложение "Государство в смартфоне", которое позволяет не носить с собой бумажные документы, и электронные документы приравнены к бумажным. У нашего рынка безумные перспективы, которые никто не готов прогнозировать. Но точно знают, что будет развиваться open-banking, Европейская директива BSD2 уже имплементировано. Будет много интересных программ, связанных с комплаенсом и идентификацией, чтобы все лучше знали своих клиентов. Финтехрынок-огромный прорыв, который дает наибольшие дивиденды на вложения. Поэтому сейчас это большая перспектива для инвесторов - вкладывать в украинский финтех", - отметила президент Украинской ассоциации платежных систем, член Наблюдательного совета LEO Галина Хейло.

По мнению Елены Шевцовой, достижения украинской Fintech-индустрии уже высоко оценены ключевыми игроками мирового рынка. В то же время фигура Виктора Ющенко, занявшего пост председателя наблюдательного совета МПС LEO, должна стать дополнительным залогом углубления доверия и сотрудничества между Украиной и ведущими странами Запада.

"Ключевым событием развития сферы Fintech и IT-бизнеса в Украине стало влияние платежных систем Visa и Mastercard. В частности, их воркшопы и образовательные проекты, которые они реализовывали в украинском банковском секторе. Хочу обратить внимание, что в Украине сегодня стоимость интерчейнджа составляет 1,7%, тогда как в Европе он не превышает 0,5%. Именно это стало причиной интенсивного роста IT-бизнеса и Fintech-технологий в Украине. Другие страны не смогут дать тот уровень доходности, которые сейчас есть в Украине. Что касается Виктора Андреевича, то он принял наше предложение возглавить Наблюдательный совет, быть мотиватором и наставником нации в мире современных технологий и отстаивать все важные жизненные ценности, и строить мостик между Украиной и Западной Европой", - отметила глава МПС LEO.