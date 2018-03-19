"Почему вы сюда из РФ претесь?": украинцев разозлили слова россиянина о власти

Сбежавший в Украину Илья Пономарев высказался о правительстве нашей страны

Украинцев разозлило заявление российского оппозиционера Ильи Пономарева о том, что он не может сказать добрых слов о власти нашей страны. Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер и координатор организации "Стоп Террор" Семен Кабакаев.

"Критиковать власть страны, которая меня приютила, как-то неудобно, а добрых слов сказать как-то трудно", - процитировал он слова Пономарева.

Кабакаева возмутило то, что сбежавший в Украину россиянин позволяет себе подобные высказывания.

"Мы сами разберемся, без ваших советов! Сиди себе спокойно и молчи. Почему вы сюда из РФ претесь? Потом начинаете что-то рассказывать. Езжай в Лондон, в США, Германию. Сидите там и просите полит-убежища. Тут что интересного? Что ты тут забыл?" - написал волонтер.

"Дорогие мои россияне, которые приехали в Украину, особенно публичные люди. Я всегда был против вас, против журналистов, блогеров, общественных деятелей и знаете почему? Правильно, потому что, такие как Пономаревы сидят и начинают разглагольствовать: быть или не быть, хорошо или плохо. Начинают влиять на сознание наших граждан. Результаты таких влияний вся страна увидела в 2014 году. Я вас очень прошу, если вы находитесь тут, то молчите в тряпочку о методах управления, кто и как управляет", - подытожил он.

Скриншот поста (facebook.com/kabakaevsemen)

Ранее волонтер прояснил печальную ситуацию со сторонниками "русского мира".