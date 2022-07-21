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Почему телефон нельзя заряжать в автомобиле: эту ошибку совершают все

Почему телефон нельзя заряжать в автомобиле (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

На первый взгляд, зарядка телефона в машине может показаться безопасной и удобной. Однако это ошибка, которая может повредить аккумулятор смартфона.

Об этом пишет Sante Plusmag.

Многие люди имеют привычку заряжать телефон в машине. Такой способ может повредить аккумулятор телефона. Именно по этой причине рекомендуется избегать этой ошибки и выбрать домашнюю зарядку.

Также такой способ зарядки телефона может повредить автомобильный аккумулятор.

Специалисты говорят, что телефон можно таким способом зарядить лишь немного.

Как быстро зарядить телефон

Не используйте телефон во время зарядки

Чем дольше вы используете свое устройство во время его зарядки, тем длиннее будет время питания. Поэтому важно избегать использования энергоемких программ, таких как игры или социальные сети. Также не рекомендуется загружать большие файлы во время зарядки.

Переведите телефон в режим полета

Чтобы сократить время зарядки аккумулятора, лучшей привычкой будет переключиться в режим полета. Это приведет к отключению любой связи с вашим смартфоном, которые также потребляют электроэнергию. Аккумулятор будет сохранен и заряжаться быстрее.

Выберите розетку, а не USB для телефона

Зарядка телефона в автомобиле не позволяет получить оптимальный заряд. То же самое касается зарядки смартфона через USB-порт компьютера, который менее мощный, чем адаптер телефону. Чтобы обеспечить оптимальную зарядку, не забудьте подключить ее к электрической розетке, чтобы иметь достаточную автономность.

Разорвите соединение

Если вы не ожидаете важного вызова или текстового сообщения, вы можете отключить все ненужные и энергоемкие соединения. Среди них Bluetooth и Wi-Fi, которые могут значительно замедлить зарядку аккумулятора.

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