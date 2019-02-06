Подлая тактика: на Донбассе от пули снайпера погиб украинский боец

Вражеский снайпер "выманил" бойца ранением побратима

Видео: (YouTube/ТСН)

В поселке Пески (Донецкая область) снайпер хитрым способом выманил бойца 57-ой бригады и выстрелил в него. Подлая тактика сработала, украинский воин госпитализирован, сообщают в сюжете ТСН.

Воина ранили и внедорожник, с которого переводят в скорую пострадавших, мигом выехал с боевых позиций. "Там ранения верхнего века правого глаза. Я просто замотал оба, чтобы он не двигал ни одним глазом", - объясняют на ходу.

На операционном столе хирургам таки удалось вытащить осколок и спасти глаз раненного Павла. По словам фельдшера, у него была прострелена печень и поврежден верхний полюс правой почки.

Оказывается, сначала вражеский снайпер ранил Павла, но не стал достреливать, а ждал, пока прибегут его спасать - и уже Сергею попал прямо в сердце. Побратимам от подобного события тяжело, говорят, у каждого есть семья, каждого жалко.

Медики утешают себя тем, что им таки удалось обмануть снайпера и вытащить буквально с того света Пашу. На данный момент раненый в коме, но врачи верят, что выживет. А вот бойцы на позициях лишний раз из укрытий не высовываются, ведь вражеский стрелок может быть где-то поблизости.

Напомним, что в зоне ООС погиб молодой боец. У него остались родители, два старших брата и супруга, которая находится на 7 месяце беременности.

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