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Подписала ли Супрун декларацию с врачом: появился ответ

STYLERЖизнь    19.03.2019 - 17:49
Подписала ли Супрун декларацию с врачом: появился ответ
Фото: Уляна Супрун (коллаж РБК-Украина)

Декларации с врачом подписали уже более 26 миллионов украинцев

Активность украинцев в подписании деклараций с семейным врачом, терапевтом или педиатром не уменьшается. Так, стало известно, что своего врача уже выбрали более 26 миллионов украинцев.

А подписала ли и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун декларацию с семейным врачом? Такой вопрос интересует многих украинцев.

Да, Супрун нашла для себя семейного врача. Об этом она напомнила в своем Твиттере в рамках флешмоба #СелфізЛікарем от Национальной службы здоровья України.

"На фото – мой врач Наталья и ее коллеги из амбулатории Печерского района. Присоединяйтесь и вы", - написала Уляна Супрун.

Она призвала украинцев делать фото со своим врачом, рассказывать историю о нем. Истории можно присылать на Facebook-страницу Национальной службы здоровья (НСЗУ).

Подписала ли Супрун декларацию с врачом: появился ответФото: Уляна Супрун вместе со своим врачом и ее коллегами (twitter.com/usuprun)

Тем временем украинцы продолжают выбирать своего семейного врача. Это важно, ведь тогда много медицинских услуг можно получить значительно проще, чем без декларации.

Подписание декларации важно и для врачей, и для пациентов: врачи будут получать достойную зарплату, а пациенты – качественные медицинские услуги.

К тому же, в Минздраве сообщили, что за несколько последних месяцев декларации с врачами стали подписывать еще чаще. Так, в течение марта украинцы подписали на 815 996 деклараций больше, чем в феврале, а в феврале - на 1 172 414 деклараций больше, чем в январе этого же года.

Тем временем стал известен список медицинских услуг, которые будут предоставлять бесплатно на вторичном звене.

Кроме того, журналисты рассекретили миллионные состояния скандального врача и директора столичного Института Сердца Бориса Тодурова.

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