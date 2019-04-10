У погибшего осталось двое маленьких детей: идет розыск убийцы из "Сильпо"

У убитого одним ударом в столичном супермаркете "Сильпо" на Сумщине осталась жена и двое маленьких детей. Тем временем полиция продолжает розыски убийцы, сообщает ТСН.

Напомним, в четверг, 3 апреля, в супермаркете в ТЦ "Полярный" на Оболони между двумя мужчинами возник словесный конфликт в очереди за пиццей. Тогда один из них нанес удар другому. Знакомые помогли пострадавшему добраться до съемной квартиры, а на следующий день его обнаружили мертвым.

У 33-летнего погибшего из Сумской области, откуда он родом, осталось двое маленьких детей - 3,5 лет и 5 месяцев. Мужчина зарабатывал ремонтами в новостройках и жил там, где работал. В Киеве он проживал давно, ранее вместе с женой. Однако она вернулась в родное село после рождения детей.

Убийство в Сильпо в Киеве - у погибшего осталось двое детей (скрин видео: YouTube/ТСН)

Нападающий после нанесения тяжелого удара дождался своей пиццы и пошел прочь. Администрация магазина сразу вызвала пострадавшему скорую, однако он опомнился и отказался от госпитализации.

По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате травмы головы.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой установить личность подозреваемого и место его пребывания. Приметы мужчины: возраст 30-35 лет, рост примерно 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие, светло-русые с залысинами.

Убийство в Сильпо в Киеве - у погибшего осталось двое детей (скрин видео: YouTube/ТСН)

Напомним, недавно в суде в Николаеве выясняли, как женщина могла уронить собственного сына в реку с моста.

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