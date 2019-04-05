Убили одним ударом в супермаркете: новые детали ЧП

Убийство в супермаркете Киева - подробности трагедии в Сильпо (коллаж РБК-Украина)

Убийца нанес удар после словесного конфликта

Убийство 33-летнего мужчины произошло в четверг, 3 апреля, в супермаркете "Сильпо" в Киеве. Между двумя мужчинами возник словесный конфликт в очереди за пиццей. Тогда один из мужчин нанес другому сильный удар кулаком в голову. Сейчас полиция разыскивает нападавшего, сообщили в отделе коммуникации ГУНП Киева.

Инцидент произошел в столичном торговом центре "Полярный", который находится на Оболони.

После удара парень упал без сознания, а нападающий дождался пиццы и пошел прочь. К пострадавшему поспешила одна из продавщиц, а посетители ТЦ помогли ему подняться.

На следующий день полиция получила сообщение, что в комнате на улице Маршала Тимошенко обнаружили тело 33-летнего мужчины без признаков жизни. Медики "скорой" констатировали смерть потерпевшего.

Как выяснилось, знакомые пострадавшего привезли его к временному места жительства, а вечером следующего дня они обнаружили приятеля мертвым.

Убийство в супермаркете Киева - подробности трагедии в Сильпо (скрин видео: YouTube / Kyiv Operativ)

Погибший оказался уроженцем Сумской области 1986 года рождения. В Киеве он проживал неподалеку от "Сильпо".

Причина смерти мужчины станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью установления и задержания подозреваемого. Всех кто знает о его местонахождении, просят обращаться на линию 102.

Приметы нападавшего: на вид молодой, примерно 170 ростом, был в капюшоне и кепке, жилетка с толстыми белыми шнурками на капюшоне.

Ему грозит от 7 до 10 лет тюремного заключение по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Убийство в супермаркете Киева - подробности трагедии в Сильпо (видео: YouTube / Kyiv Operativ)

Напомним, недавно в Киеве в Днепровском районе в супермаркете "Велика Кишеня" молодой человек избил ветерана АТО и его жену за простое замечание.

Также мы сообщали, что под Киевом в баре неизвестный мужчина ударил полицейского по голове. 22-летний участковый получил травму головы и умер от кровоизлияния в мозг уже дома.