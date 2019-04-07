Похищение под Киевом: мужчине надели пакет на голову и увезли на BMW (видео)

Скриншот с видео (YouTube/informator.ua)

Под Киевом на остановке похитили мужчину и затолкали в багажник

Похищение человека произошло на Кольцевой дороге напротив рынка. На остановку общественного транспорта подъехал черный BMW, из него вышли два человека, которые схватили мужчину, надели мешок на голову, запихнули в багажник и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает полиция Киева.

Машина поехала по Окружной дороге. На розыск данного автомобиля ориентировали все наряды полиции.

Позже автомобиль и участников происшествия обнаружили на парковке торгового центра на улице Берковецкая. При этом было установлено, что похищение человека на остановке - это просто социальный эксперимент, целью которого было проверить реакцию людей на событие.

Весь процесс похищения снимался на видео.

Видео: YouTube/informator.ua

Участники эксперимента предоставили объяснения правоохранителям, а "потерпевший" обратился с встречным заявлением об отсутствии каких-либо претензий к своим товарищам.

Пользователи сети также прокомментировал данный эксперимент.

"Так можно и доэкспериментироваться";

"Ерунда какая-то. И зачем такие эксперименты?";

"В наше время никто и пальцем не пошевелит";

"Нет смысла делать такой эксперимент... никто не хочет получить пулю в лоб или попросту остаться инвалидом после множества переломов... бред;

"Нет, я конечно понимаю, что там в "общественных местах снимать можно…" и все дела, но такие "эксперименты" давно пора пресекать и пресекать на корню на законодательном уровне, или создавать новую статью, или расширять старую из этой сферы. Во-первых, рано или поздно наступит повторение истории о "мальчике и волках". Во-вторых от авторов подобных "экспериментов" что-то никогда не слышно заявлений о взятии на себя обязательств за возможные "побочные" результаты их проведения. Вот возьмет кто-то и свою машину подставит под их, а если сам бросится? Кто отвечать будет?﻿".

Напомним, что в Киеве таинственно пропала девушка 1993 года рождения, которая вышла из дома и так и не вернулась.

Ранее сообщалось, что в Харькове двухлетнюю девочку похитил ее биологический отец. Правоохранители провели спецоперацию.