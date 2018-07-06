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Интервью

"Похоже на очень жестокую казнь": экс-нардеп показал фото с места убийства сына

STYLERLIFE        06.07.2018 - 16:23
Фото: Александр Ржавский (УНИАН)
Фото: Александр Ржавский (УНИАН)

Политик обнародовал снимки с места трагедии

Экс-нардеп Александр Ржавский показал фотографии с места убийства его сына Дмитрия. Об этом сообщает ТСН.

Александр рассказал, что в небольшом производственном помещении, которое принадлежало его сыну, все было залито кровью. У Дмитрия были глубокие порезы на шее и на предплечьях.

 

Фото: Место убийства Дмитрия Ржавского (tsn.ua)

"Его убийство было похоже на очень жестокую казнь... Все залито кровью в разных местах. Стоит ведро наполовину с водой и кровью. Помещение размером где-то 6х8, и очень много крови по разным местам ", - сказал Ржавский.

Экс-нардеп отметил, что перед смертью сыну поступали угрозы во время личных встреч с человеком, которого семья Ржавского подозревает в совершении преступления. Но угрозы не воспринимались семьей всерьез.

Фото: Сын Александра Ржавского Дмитрий (facebook.com/aleksandr.rzhavsky)

"Это так же, как наступив кому-то на ногу в транспорте, вы не ожидаете, что этот человек вас убьет. Ситуация была примерно такая. Мы знаем, кто угрожал, но не знаем причины, почему так произошло... Сын выполнял ремонтные работы и нестыковка составляла 32 тыс. грн. Он считал, что выполнил работ на 560 тыс. грн, а они – что на 528 тысяч. Это не та сумма, из-за чего возникают "бизнес-разборки". Но угрозы поступали", - рассказывает бывший депутат.

 

Фото: Место убийства Дмитрия Ржавского (tsn.ua)

Ржавский считает, что действия следователей небрежны и недостаточны, потому семья убитого проводит собственное расследование. Он отметил, что правоохранители до сих пор не проверили соцсети его сына.

Прощание с Дмитрием Ржавским состоится в субботу, 7 июля, в Буче Киевской области. У бизнесмена осталось шестеро детей.

Ранее экс-нардеп рассказал подробности об убийстве сына.

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Теги: убийство, нардеп
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