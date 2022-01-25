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Пока сын спит: Квиткова и Добрынин устроили страстную фотосессию на берегу океана

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Сейшелы, Вторник 25 января 2022 18:09
Пока сын спит: Квиткова и Добрынин устроили страстную фотосессию на берегу океана Даша Квиткова и Никита Добрынин (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Марина Настевич

Даша Квиткова и Никита Добрынин отдыхают на Сейшельских островах, куда взяли и полугодовалого сына Льва. Блогер откровенно рассказала подписчикам о трудностях отдыха с маленьким ребенком, у которого к тому же еще и режутся зубки. Однако им с мужем все же удалось выкроить немного времени только для двоих.

Молодые родители устроили веселую и страстную фотосессию на берегу океана, а результатом Даша поделилась в своем Instagram.

Пара позировала на песке у кромки лазурной воды в весьма откровенном виде - Никита был в пляжных шортах, а Даша в оригинальном черном купальнике. Экс-"Холостяк" подхватил любимую на руки, а та касается его лица и нежно смотрит в глаза.

На следующих кадрах Добрынин заставил жену весело смеяться, обхватив ее в районе живота и кружа в воздухе.

Пока сын спит: Квиткова и Добрынин устроили страстную фотосессию на берегу океанаПока сын спит: Квиткова и Добрынин устроили страстную фотосессию на берегу океанаПока сын спит: Квиткова и Добрынин устроили страстную фотосессию на берегу океана

Даша Квиткова и Никита Добрынин порезвились на пляже на Сейшелах (фото: instagram.com/kvittkova)

Отметим, что Квиткова уже вернулась в хорошую форму после родов, хотя девушка признавалась, что хочет сбросить еще около 10 килограммов.

Пользователи сети оставили теплые комментарии под жаркими снимками пары.

  • Мегащасливі молоді батьки
  • Які ви класні, супер пара
  • Очень искренние и красивые, хочется плакать от того, как приятно смотреть на вас счастливых
  • Замечательная пара
  • У вас идеальный вес, все как надо
  • Прекрасная семья, от вас веет счастьем
  • Красивые такие
  • Записки из Рая

Напомним, что ранее о своем отдыхе в Мексике рассказали Надя Дорофеева и Владимир Дантес.

А бывшая участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха в бикини заворожила знойными фото с Мальдив.

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Никита Добрынин Даша Квиткова
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