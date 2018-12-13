Полетят головы: астролог спрогнозировал судьбу Путина

Коллаж РБК-Украина

Следом за президентом РФ уйдут с постов и другие президенты

Известный астролог Влад Росс рассказал, что правлению многих глав бывших стран СНГ скоро придет конец. Об этом он сообщил в комментарии для издания "Главред".

Влад Росс считает, что в 2020-2021 годах окончательно умрет СНГ и своих постов лишаться такие президенты как Владимир Путин, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. Он отметил, что вскоре о содружестве СНГ все забудут и в мире появятся совсем другие содружества.

"Восьмого декабря 1991 года было создано Содружество независимых государств (СНГ). И сегодня мы являемся свидетелями последних дней СНГ, потому что это содружество умрет в 2020-2021 годах. Как только Юпитер и Сатурн перейдут в знак Водолея, об этом содружестве попросту забудут", - считает эксперт.

Он рассказал, что после окончательного развала этого содружества, со своих постов уйдут и все те, кто был на протяжении многих лет дружен с Россией.

"Речь о Назарбаеве, Лукашенко и Путине. Так что им осталось править ровно до 2020-2021 годов – и их головы полетят. А после этого не будет никакого смысла в сохранении СНГ. Потому что, как только отойдут от власти руководители-старожилы этих государств, кардинально сменятся тренды. Об этой тройке правителей просто забудут", - отметил астролог.

Влад Росс сообщил, что в дальнейшем появятся новые геополитические союзы, но на них не будет влияния со стороны среднеазиатских или кавказских стран.

"Однако новое сотрудничество между Украиной и Беларусью, Украиной и Казахстаном в каком-то виде станет возможным только после того, как закончится путинская власть. И только тогда смогут возродиться нормальные взаимоотношения, которые должны быть между странами-соседями. Но это не будет содружество в том же виде, в каком существовало СНГ, поскольку после всего того, что натворил Путин, Украина и Россия просто не могут объединиться в каком-то союзе. Должно смениться, как минимум, два поколения", - объяснил Росс.

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