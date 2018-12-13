Полетять голови: астролог спрогнозував долю Путіна

Колаж РБК-Україна

Слідом за президентом РФ підуть з посад і інші президенти

Відомий астролог Влад Росс розповів, що правлінню багатьох глав колишніх країн СНД скоро прийде кінець. Про це він повідомив у коментарі для видання "Главред".

Влад Росс вважає, що в 2020-2021 роках остаточно помре СНД та своїх посад позбудуться такі президенти, як Володимир Путін, Олександр Лукашенко і Нурсултан Назарбаєв. Він зазначив, що незабаром про співдружность СНД всі забудуть і в світі з'являться зовсім інші співдружності.

"Восьмого грудня 1991 року було створено Співдружність незалежних держав (СНД). І сьогодні ми є свідками останніх днів СНД, тому що ця співдружність помре в 2020-2021 роках. Як тільки Юпітер і Сатурн перейдуть у знак Водолія, про це співтовариство просто забудуть", - вважає експерт.

Він розповів, що після остаточного розвалу цієї співдружності, зі своїх постів підуть і всі ті, хто був протягом багатьох років дружнім з Росією.

"Мова про Назарбаєва, Лукашенка і Путіна. Так що їм залишилося правити рівно до 2020-2021 років – і їх голови полетять. А після цього не буде ніякого сенсу в збереженні СНД. Тому що, як тільки відійдуть від влади керівники-старожили цих держав, кардинально зміняться тренди. Про цю трійцю правителів просто забудуть", - зазначив астролог.

Влад Росс повідомив, що надалі з'являться нові геополітичні союзи, але на них не буде впливу з боку середньоазіатських або кавказьких країн.

"Однак нове співробітництво між Україною та Білоруссю, Україною і Казахстаном в якомусь вигляді стане можливим тільки після того, як закінчиться путінська влада. І тільки тоді зможуть відродитися нормальні взаємини, які повинні бути між країнами-сусідами. Але це не буде співдружність в тому ж вигляді, в якому існувало СНД, оскільки після всього того, що накоїв Путін, Україна і Росія просто не можуть об'єднатися в якомусь союзі. Повинно змінитися, як мінімум, два покоління", - пояснив Росс.

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