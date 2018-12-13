"Темная лошадка": названо имя вероятного главы новой украинской церкви

Видео: (YouTube/Телеканал Прямий)

Политолог Павел Рудяков сообщил, кто из кандидатов с большей вероятностью возглавит украинскую автокефальную церковь. Он утверждает, что больше всего шансов у митрополита Епифания (Сергея Думенко). Соответствующий ролик опубликован в YouTube.

"Из тех особ, которых вспомнили в вашем сюжете, я бы сказал, что больше всего шансов у Епифания по многим причинам. Если бы я действительно делал ставку завтра, я бы поставил на "темную лошадку", а не на него", - сообщил Рудяков.

Что касается Филарета, то, по словам эксперта, предстоятель УПЦ КП, скорее всего, останется председателем Синода, предоставив возможность возглавить должность своему младшему воспитаннику.

"Но я так понимаю, что он готов остаться председателем Синода, который предусмотрен православной церковью в Украине, и дать младшему своему воспитаннику путь в эту большую руководящую работу", - отмечает аналитик.

Ранее Усик признался, что думает о томосе. Спортсмен отметил, что изменений не ожидает.

Как сообщалось, в обновленной Украинской православной церкве после получения томоса от Константинопольского патриарха Варфоломея изменятся расценки на таинства и свечи. Кроме того, ожидаются и другие новшества - речь идет о языке богослужения, церковном календаре и введении скамей в храмах.

А также писали, что новую украинскую церковь показали в инфографике.

Видео: РБК-Украина