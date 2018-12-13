"Темна конячка": названо ім'я ймовірного глави нової української церкви

Відео: YouTube/Телеканал Прямий)

Політолог Павло Рудяков повідомив, хто з кандидатів з більшою ймовірністю очолить українську автокефальну церкву. Він стверджує, що найбільше шансів у митрополита Епіфанія (Сергія Думенко). Відповідний ролик опубліковано в YouTube.

"З тих осіб, яких згадали у вашому сюжеті, я б сказав, що більше всього шансів у Епіфанія з багатьох причин. Якщо б я дійсно робив ставку завтра, я б поставив на "темну конячку", а не на нього", - повідомив Рудяков.

Що стосується Філарета, то, за словами експерта, предстоятель УПЦ КП, швидше за все, залишиться головою Синоду, надавши можливість очолити посаду своєму молодшому вихованцю.

"Але я так розумію, що він готовий залишитися головою Синоду, який передбачений православною церквою в Україні, і дати молодшому своєму вихованцю шлях в цю велику керівну роботу", - відзначає аналітик.

Раніше Усик зізнався, що думає про томос. Спортсмен зазначив, що змін не чекає.

Як повідомлялося, в оновленій Українській православній церкві після отримання томосу від Константинопольського патріарха Варфоломія зміняться розцінки на таїнства і свічки. Крім того, очікуються й інші нововведення - мова йде про мову богослужіння, церковний календар та встановлення лавок у храмах.

А також писали, що нову українську церкву показали в інфографіці.

Відео: РБК-Україна