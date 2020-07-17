Полицейского из Одессы подозревают в изнасиловании подростка: появились шокирующие детали

В Николаеве сегодня, 17 июля, состоялся суд, на котором бывшему ювенальному инспектору Одесской области Михаилу Полженцеву избирали меру пресечения. Ему предъявляют обвинения в изнасиловании девочки-подростка.

Произошло это еще в январе этого года. Девочка, которой полицейский должен был помочь в сложных жизненных обстоятельствах, заявила про то, что он над ней надругался, говорится в сюжете ТСН.

В материалах дела говорится, что несовершеннолетняя убежала из дому, а Полженцев занимался этим делом. Когда беглянку вернули, инспектор проводил с семьей профилактические беседы. Потом, по словам девочки, он заставил ее поехать к нему домой и изнасиловал. После чего отвез на место остановки общественного транспорта.

Отметим, что несовершеннолетняя обратилась в полицию не сразу, так как думала, что это бесполезно. Тогда она поделилась тем, что произошло, со своим учителем. Тот посоветовал ей все же написать на Полженцева заявление.

Полженцев отрицает все обвинения, говорит, что никого не насиловал.

Полицейского из Одессы подозревают в изнасиловании девочки-подростка (видео: YouTube/ТСН)

Михаил Полженцев работал в "органах" 12 лет и дослужился до капитана полиции. В апреле 2020 уволился и уехал в Молдову.

Тем временем, экспертиза подтвердила соответствие ДНК Полженцева биологическому материалу, найденному на белье жертвы, пишет 112 Украина. Тогда он как раз вернулся из-за границы и был задержан.

Если его вина будет доказана, Полженцеву грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве поймали насильника-рецидивиста и просят его опознать.

Также сообщалось, что в Одессе неадекват напал на школьницу.