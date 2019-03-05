Полная деградация: пьяный мужчина чуть не заморозил младенца

Ребенок еле дышал и сильно кашлял

В Борисполе патрульная полиция остановила мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который чуть не довел до переохлаждения собственного 2-месячного ребенка. Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области на своей странице в Facebook.

Когда полицейские остановили 33-летнего мужчину с новорожденным ребенком, то заметили. что девочка тяжело дышит, кроме того она кашляла и у нее был забитый нос. После этого патрульные вызвали карету скорой помощи.

На вопрос полицейских, где мать младенца, он объяснил, что дома. Но в полиции проверили эту информацию и она не подтвердилась.

Позже выяснилось, что ребенок был рожден в домашних условиях. При этом он нигде на учете не находится и документов на ребенка нет.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

На мужчину составили административный материал по ст. 178 (Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде).

Младенца доставили в Бориспольскую центральную районную клиническую больницу интенсивной терапии для оказания помощи.

Пользователи сети также отреагировали на эту новость.

"Оторвать ему причиндалы, чтобы больше не калечили детские судьбы", - написала Аня Тищук.

"Подождите, почему не стал вопрос о лишении родительских прав? И вообще, какая уверенность, что это его ребенок? Документов нет, родила дома, что за каменный век? Привлечь к уголовной ответственности изверга и его жену", - прокомментировала Алена Нежинская.

"Полная деградация: сами рожают, не регистрируют, бухают! Какая-то другая планета! Полицейские молодцы, что на такое обращают внимание!", - отметила Наталья Тетерук.

"За бдительность спасибо полицейским!", - написала Елена Короленко.

"В милицию звонили, еще, как только она родила. Приехали, проверили и все", - прокомментировала Алиса Соколова.

Напомним, что в Киеве мужчина в полицейской форме застрелил водителя Mercedes.

Ранее сообщалось, что роженица оставила мертвого ребенка в заброшенном доме.