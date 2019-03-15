Поляки недоумевают: глава Укравтодора получает больше, чем их премьер

Зарплата Славомира Новака в Украине выше, чем была в Польше на похожей должности

Зарплата и.о. главы Укравтодора Славомира Новака выше, чем когда он работал в Польше в правительстве Дональда Туска на аналогичной должности. Бывший министр транспорта зарабатывал в год 162 тысяч злотых, что в переводе на украинскую валюту составляет чуть более 1,146 миллиона гривен. Об этом говорится в материале dorzeczy со ссылкой на издание "Super Express".

Уже работая в Украине в Укравтодоре Новак получил в 2018 году 1,684 млн грн (238 тысяч злотых).

Польская газета отмечает, что Славомир Новак, "получивший известность" после часовому скандалу, в 2016 году принял гражданство Украины и возглавил Укратодор.

Также польские СМИ пишут, что средняя зарплата в Украине составляет 6,36 тысяч гривен (900 злотых), поэтому деньги, которые получает бывший польский министр, "являются абстракцией для рядового гражданина".

Более того, Новак зарабатывает в Украине больше денег, чем польский премьер-министр, который ежемесячно получает на свой счет 16,5 тысячи злотых (около 1,167 млн грн). Журналисты подсчитали, что в 2018 году Славомир Новак заработал 238 тысяч злотых или в среднем 19 000 злотых ежемесячно (приблизительно 134 450 гривен). Ранее объявленная им зарплата была 25 000 злотых (около 176 885 гривен).

Как сообщалось ранее, зарплата и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Уляны Супрун за январь составила 29 416 гривен, в то время, как все ее заместители получили больше.

Также мы писали о том, что народные депутаты, владеющие квартирами и роскошными поместьями в Киеве и пригороде, ежемесячно получают 20 тысяч гривен на аренду жилья.

Напомним, что первое место в рейтинге самых высоких зарплат среди глав фракций и депутатских групп в украинском парламенте за январь разделили нардепы Артур Герасимов, Максим Бурбак и Олег Ляшко.