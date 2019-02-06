Помогите найти: в Днепре женщина оставила маленькую дочь друзьям и пропала

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Украинцев просят помочь с поисками

В Днепре пропала 25-летняя мать 4-летнего ребенка. Елену Викторовну Костючик последний раз видели 31 января. В тот день женщина ушла из дома в Новомосковске и не вернулась. Об этом сообщает Информатор.

Елена привела свою 4-летнюю дочь к друзьям и сказала, что ей нужно сходить на работу за деньгами. После чего бесследно исчезла и больше не выходила на связь. Родственники пропавшей предполагают, что Елена может находиться в Днепре.

Пропавшая была одета в пуховик темно-зеленого цвета с капюшоном, светло-синие джинсы с потертостями и короткие черные замшевые ботинки на каблуках.

Фото: (dp.informator)

Визуально выглядит на 20 - 25 лет, рост около 170 см, средней полноты, смуглый цвет кожи, волосы темно-коричневые, глаза карие. Под губой с правой стороны есть родинка, а на левой руке - шрамы от порезов.

Всех неравнодушных просят при возможности сообщить что-либо о ее местонахождении, позвонив на линию "102" или по номерам: 937-13-32, 937-31-66, (098) 242-58-03, (050) 948-53-23.

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