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Помогите найти: в Киеве пропал 14-летний подросток (фото)

STYLERЖизнь    06.02.2019 - 11:01
Помогите найти: в Киеве пропал 14-летний подросток (фото)
Коллаж: РБК-Украина

Парень пропал в Святошинском районе на улице Симeрeнка

В Киеве в Святошинком районе разыскивается несовершеннолетний Заболотный Д. М., 2005 года рождения. Об этом сообщает Управление национальной полиции Киева на своей странице в Facebook.

Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, волосы русые. Был одет в куртке (парка) тeмно зeлeного цвета, спортивные штаны, кроссовки.

Подросток исчез в Святошинском районе на улице Симeрeнка.

Полиция просит сообщить по номеру "102" при получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего.

Помогите найти: в Киеве пропал 14-летний подросток (фото)

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Напомним, что в Киеве разыскиваются родственники пожилой женщины, которая потеряла память и не знает, где ее дом. Женщину нашли на Лесном массиве на улице Милютенко, 19.

Ранее сообщалось, что одного из пропавших рыбаков в пгт Козин Киевской области нашли мертвым. Спасатели продолжают масштабные поиски.

Мы также писали о том, что в Виннице исчез военнослужащий Национальной гвардии Украины Ярослав Софиин. По словам его родителей, у него были конфликты с командованием.

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