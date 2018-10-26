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В Киеве на станции метро "Почайна" установили новое название

STYLERЖизнь    26.10.2018 - 15:39
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

Закупка была проведена через систему Prozorro

В Киеве на станции метро "Почайна" (бывшая "Петровка") на путевой стене смонтировали новое название. Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, закупка 4 комплектов металлических букв обошлась в 110 тысяч гривен.

Полностью работы по установке букв, а соответственно завершения процесса переименования, будут проведены в ближайшие дни, заверили в метрополитене.

Как уточняется, закупка была проведена через систему Prozorro.

Напомним, что решение об изменении названия станции "Петровка" на "Почайну", а также Куреневско-Красноармейской линии метро на Оболонско-Теремковский Киевсовет принял в феврале 2018-го. Были перепечатаны все карты, которые размещаются в вагонах поездов, также заменили название в навигации на каждой станции и пересадочных узлах, а информацию внесли во всю необходимую документацию и ресурсы.

В комментариях к сообщению на Twitter киевского метрополитена украинцы отмечают, что этот процесс занял девять месяцев:

"А рынок-то все равно называется по старому";

"Понадобилось 9 месяцев на смену названия на станции?".

В Киеве на станции метро &quot;Почайна&quot; установили новое названиеСкрин: twitter.com/kyivmetroalerts

Всего за почти 58 лет работы в столичной подземке Киевсоветом были переименованы 14 станций. Одна из них, нынешний "Майдан Незалежности", меняла название дважды.

Как сообщалось ранее, в Киеве на станции метро "Почайна" недавно заработал дополнительный сервисный центр для пассажиров.

Напомним, что после громкого инцидента в Риме на станции метро Repubblica на эскалаторе, в результате чего пострадали футбольные болельщики, эксперты оценили вероятность возникновения аналогичной ситуации в столице Украины. 

Также мы писали о том, что киевляне предложили переименовать станцию метро "Площадь Льва Толстого" в честь известного музыканта. 

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Видео: РБК-Украина

Новости Украины КиевметропереименованиеProZorro
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