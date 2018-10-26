У Києві на станції метро "Почайна" встановили нову назву

Фото: колаж РБК-Україна

Закупівлю було проведено через систему Prozorro

У Києві на станції метро "Почайна" (колишня "Петрівка") на колійній стіні змонтували нову назву. Як повідомили в прес-службі столичної підземки, закупівля 4 комплектів металевих літер обійшлася у 110 тисяч гривень.

Повністю роботи з встановлення літер, а відповідно завершення процесу перейменування, будуть проведені найближчими днями, запевнили в метрополітені.

Як уточнюється, закупівлю було проведено через систему Prozorro.

Нагадаємо, що рішення про зміну назви станції "Петрівка" на "Почайну", а також Куренівсько-Червоноармійської лінії метро на Оболонсько-Теремківську Київрада ухвалила у лютому 2018-го. Були передруковані всі карти, які розміщуються у вагонах поїздів, також замінили назву в навігації на кожній станції та пересадочних вузлах, а інформацію внесли до всієї необхідної документації та ресурсів.

У коментарях до повідомлення на Twitter київського метрополітену українці зазначають, що цей процес тривав дев'ять місяців:

"А ринок-то все одно називається по старому";

"Знадобилося 9 місяців на зміну назви на станції?"...

Скрін: twitter.com/kyivmetroalerts

Всього за майже 58 років роботи у столичній підземці Київрадою було перейменовано 14 станцій. Одна з них, нинішній "Майдан Незалежності", змінювала назву двічі.

Як повідомлялося раніше, у Києві на станції метро "Почайна" нещодавно заробив додатковий сервісний центр для пасажирів.

Нагадаємо, що після гучного інциденту в Римі на станції метро Repubblica на ескалаторі, в результаті чого постраждали футбольні вболівальники, експерти оцінили ймовірність виникнення аналогічної ситуації в столиці України.

Також ми писали про те, що кияни запропонували перейменувати станцію метро "Площа Льва Толстого" на честь відомого музиканта.

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Відео: РБК-Україна