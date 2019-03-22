Как правильно купать младенца: доктор Комаровский дал ответ

Доктор Комаровский рассказал, когда можно в первый раз искупать младенца и в чем. Знаменитый педиатр дал молодым родителям полезные советы по уходу за новорожденными на своем Instagram-канале.

Евгений Комаровский отметил, что сейчас несколько изменилась тактика купания младенцев в принципе.

Если раньше первый контакт малыша с водой был чуть ли не в родзале, то сейчас принято хотя бы сутки не трогать ребенка, и "вопрос купаня целиком в воде - это уже решают родители".

Как привило, это происходит дома, добавил педиатр и рассказал, на что нужно обратить внимание.

"До заживления пупочной ранки мы предъявляем особые требования к качеству воды. И лучше, чтобы она была кипяченая", - сказал Евгений.

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор напомнил, что в первую неделю жизни никакие общие ванные ребенку не нужны.

"И на что особо хотел обратить ваше внимание, что для малыша не используется все, на чем написано слово "мыло". Используются гели, специальные пенки, предназначенные специально для малышей от нуля и старше", - подчеркнул Евгений Комаровский.

Видео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Ранее сообщалось, что педиатр Евгений Комаровский развеял популярный миф о температуре у детей и рассказал, о чем могут свидетельствовать холодные руки и ноги у ребенка.

Также мы писали о том, что доктор Евгений Комаровский рассказал, какие симптомы могут указывать на то, что боли в сердце означают инфаркт и какие методы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний существуют.

Напомним, что на днях Евгений Комаровский рассказал о том, что в его понимании истинное счастье и как достичь чувства полного удовлетворения.