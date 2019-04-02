Как правильно шмыгать носом: Комаровский дал неожиданные советы

Комаровский рассказал украинцам о том, как нужно правильно сморкаться и шмыгать носом. Он объяснил, что некоторые действия могут привести к необратимым последствиям и дал рекомендации, как правильно очистить носовые проходы.

Комаровский объяснил, что насморк бывает в двух вариантах: "Сопли ручьем" – это когда гиперсекреция слизи и "Не продохнешь" – это отек слизистой оболочки носа. При обоих случаях самое важное – это удалить слизь и восстановить носовое дыхание. Самый простой для этого способ – это высмаркивание.

Он отметил, что многие мамы сжимают нос платком и заставляют ребенка интенсивно дуть. Если в данном процессе переусердствовать, то слизь может пойти не наружу, а в пазухи носа и в слуховую трубу, что увеличивает возникновения отита и синуситов.

Он перечислил правила сморкания:

1. Сдержанность! Не напрягаться, не дуться до выпячивания глаз и синевы лица. Спокойно, без надрыва. Лучше чаще, но с меньшей интенсивностью.

2. Увеличивая скорость выдоха посредством частичного перекрывания ноздрей, проявлять осторожность и умеренность! Риск осложнений тем выше, чем ребенок младше. Если у ребенка хоть когда-нибудь были отиты или синуситы — нос не сжимать!

Скорость выдоха вполне можно увеличить, перекрывая поочередно одну из ноздрей: весь поток воздуха пойдет лишь через одну половинку носа. Это основательно повысит эффективность сморкания, но риск осложнений — минимальный.

Доктор Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также Комаровский отметил, что удалить слизь человек может не только выдув ее из носа, но и втянув в себя, после чего они глотаются или выплевываются. Умеренное втягивание слизи называется народным термином "шмыгать носом". Этот умеренный процесс вполне безопасен и эффективен и обойтись без него практически невозможно.

Однако, по словам Комаровского, есть три дополнительных момента касательно шмыганья.

- постоянное втягивание в себя слизи - не привлекательное с эстетической точки зрения и может вызвать привычку, если насморк не проходит в течении нескольких недель.

- слизь, которая попадает из носа в глотку – нужно выплюнуть или проглотить. Детям тяжело проглотить, если слизи много и рядом нужно иметь какой-нибудь сосуд для сплевывания или достаточное количество гигиенических салфеток.

- заглатывание слизи абсолютно неопасный процесс и не приводит к нарушениям работы желудочно-кишечного тракта.

Он объяснил, что этот процесс является абсолютно нормальным и естественным способом для очистки носовых ходов, особенно у детей, которые сморкаться учатся только к трем-четырем годам.

Комаровский рассказал, как победить насморк (unsplash.com)

Для совсем маленьких детей существует еще один способ – это отсасывание слизи специальными приспособлениями. Древним способом, когда мамы это делают ртом, Комаровский не рекомендует пользоваться, так как это малоэффективно и мама может заразиться сама или заразить чем-нибудь малыша.

Он рекомендует пользоваться всеми доступными способами, но в пределах разумного, так как любое очищение носовых проходов важны во время насморка. Самым оптимальным способом промывания носа у детей он считает использование физиологического раствора (На один литр воды – 9 грамм соли). Им можно промывать нос, а можно капать. Детям до года – по 1-3 капли, старше года – 3-5 капель. Процедуру можно делать часто, даже каждые 15 минут.

Кроме того, Комаровский напомнил, что в помещении должно быть прохладно и влажно, ребенку нужно давать обильное питье и капать в нос физиологическим раствором.

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