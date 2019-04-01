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Ребенку это не нужно: Комаровский развенчал миф о детской обуви

STYLERЖизнь    01.04.2019 - 12:15
Ребенку это не нужно: Комаровский развенчал миф о детской обуви
Комаровский рассказал о правильной детской обуви (коллаж РБК-Украина)

Комаровский сообщил как подобрать обувь, чтоб не навредить ребенку

Доктор Евгений Комаровский рассказал, какая обувь идеально подойдет для малыша, который только начинает ходить. На своей Instagram-странице педиатр поделился секретами правильного подбора первой детской обуви.

По мнению Комаровского, недавно рассказавшего о вреде и пользе шоколада, первая обувь для малыша должна максимально имитировать хождение босиком. Педиатр утверждает, что на годовалого ребенка не нужно сразу натягивать ортопедическую обувь с супинатором, которую часто советуют многие врачи.

"Первая обувь для малыша - важнейший этап в становлении здоровья ребенка, который определит дальнейшее развитие его ножек и ступней... В то время, когда ребенок делает свои первые шаги, крайне важно, чтобы на его ножках была удобная, качественная и правильная обувь", - пишет педиатр.

Ребенку это не нужно: Комаровский развенчал миф о детской обуви

Комаровский рассказал о правильной детской обуви (фото: pixabay.com)

Правильная обувь, по мнению педиатра, должна содержать в себе такие качества: 

  • Эластичная подошва;
  • Твердый удерживающий пятку задник;
  • Свободная носовая часть;
  • Надежная фиксация на ноге;
  • Экологичные дышащие материалы.

"Для детей раннего возраста так называемая ортопедическая обувь - то есть обувь с супинатором - не является физиологичной", - утверждает известный педиатр.

Также доктор Комаровский пишет, что не стоит забывать, что ребенку полезно ходить босиком по природным неровностям - песку и камешкам. Так детские стопы получают правильную нагрузку.

Ранее доктор Комаровский заявил, что врачи-невропатологи часто выписывают младенцам совершенно ненужные препараты.

Напомним, Евгений Комаровский рассказал родителям о том, что нужно делать, если у ребенка болит ухо. По словам известного педиатра, неотложная помощь при болях у малыша требуется в нескольких случаях.

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