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Шоколад для детей: Комаровский сделал интересное заявление

STYLERЖизнь    01.04.2019 - 07:41
Шоколад для детей: Комаровский сделал интересное заявление
Фото: коллаж РБК-Украина

Комаровский рассказал, правда ли, что шоколад препятствует усвоению кальция организмом ребенка

Доктор Комаровский подтвердил, что шоколад замедляет всасывание кальция, поэтому его не желательно сочетать с молочными продуктами. 

Дело в том, говорит известный педиатр на своем сайте, что в какао-бобах присутствуют оксалаты - соли щавелевой кислоты, которые вместе с кальцием образуют нерастворимое соединение - оксалат кальция, которое, разумеется, никуда не всасывается. 

При этом Комаровский успокаивает напуганных родителей: количество оксалатов в шоколаде настолько умеренное, что принципиально и существенно повлиять на всасывание кальция шоколад не может. Особенно, когда речь идет о молочном шоколаде, ведь содержание какао-бобов в нем совсем незначительное.

Вредность и риск, отмечает специалист, несколько в другом. По его словам, сахар, который в довольно больших количествах содержится в молочном шоколаде, активизирует у ребенка мочеиспускание. И кальций теряется именно таким путем - просто выходит с мочой. Так что основная вредность шоколада заключается в содержащемся в нем сахаре, а не в какао-бобах.

"Но во всем, конечно, нужно знать меру. Пара кусочков шоколада в день еще никому не повредила", - резюмирует Комаровский.

Шоколад для детей: Комаровский сделал интересное заявление

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Напомним, что недавно доктор Комаровский рассказал об основах воспитания детей. Доктор считает, что очень важно иметь постоянный контакт с ребенком.

Как сообщалось, ранее известный педиатр Евгений Комаровский рассказал о кашле, который возникает в горизонтальном положении. Обычно, когда мы спим. 

Также мы писали о том, что доктор Комаровский рассказал, как быстро определить инфаркт.

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