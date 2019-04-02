Як правильно шмигати носом: Комаровський дав несподівані поради

Комаровський розповів українцям про те, як потрібно правильно сякатися і шмигати носом. Він пояснив, що деякі дії можуть призвести до незворотних наслідків та дав рекомендації, як правильно очистити носові проходи.

Комаровський пояснив, що нежить буває в двох варіантах: "Соплі рікою" – це коли гіперсекреція слизу і "Не продохнешь" – це набряк слизової оболонки носа. При обох випадках найважливіше – це видалити слиз і відновити носове дихання. Найпростіший для цього спосіб – це висякатися.

Він зазначив, що багато мам стискають ніс хусткою і змушують дитину інтенсивно дути. Якщо в даному процесі перестаратися, то слиз може піти не назовні, а в пазухи носа і слухову трубу, що збільшує виникнення отиту і синуситів.

Він перерахував правила сморканія:

1. Стриманість! Не напружуватися, не дутися до випинання очей і синяви обличчя. Спокійно, без надриву. Краще частіше, але з меншою інтенсивністю.

2. Збільшуючи швидкість видиху за допомогою часткового перекривання ніздрів, проявляти обережність і поміркованість! Ризик ускладнень тим вище, чим дитина молодша. Якщо у дитини хоч коли-небудь були отити або синусити — ніс не стискати!

Швидкість видиху цілком можна збільшити, перекриваючи по черзі одну з ніздрів: весь потік повітря піде лише через одну половинку носа. Це грунтовно підвищить ефективність сморканія, але ризик ускладнень — мінімальний.

Доктор Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також Комаровський зазначив, що видалити слиз людина може не тільки видув її з носа, але і втягнувши в себе, після чого вони ковтаються або випльовуються. Помірне втягування слизу називається народним терміном "шмигати носом". Цей помірний процес цілком безпечний і ефективний і обійтися без нього практично неможливо.

Однак, за словами Комаровського, є три додаткових моменту відносно шмигання.

- постійне втягування в себе слизу - не привабливе з естетичної точки зору і може викликати звичку, якщо нежить не проходить протягом декількох тижнів.

- слиз, яка потрапляє з носа в глотку – потрібно виплюнути або проковтнути. Дітям важко проковтнути, якщо багато слизу і поруч потрібно мати яку-небудь посудину для спльовування або достатню кількість гігієнічних серветок.

- заковтування слизу абсолютно безпечний процес і не призводить до порушень роботи шлунково-кишкового тракту.

Він пояснив, що цей процес є абсолютно нормальним і природним способом для очищення носових ходів, особливо у дітей, які сякатися вчаться лише до трьох-чотирьох років.

Комаровський розповів, як перемогти нежить (unsplash.com)

Для зовсім маленьких дітей існує ще один спосіб – це відсмоктування слизу спеціальними пристосуваннями. Давнім способом, коли мами це роблять ротом, Комаровський не рекомендує користуватися, так як це малоефективно і мама може заразитися сама або заразити чим-небудь малюка.

Він рекомендує користуватися всіма доступними способами, але в межах розумного, так як будь-яке очищення носових проходів важливі під час нежитю. Самим оптимальним способом промивання носа у дітей він вважає використання фізіологічного розчину (На один літр води – 9 грам солі). Їм можна промивати ніс, а можна капати. Дітям до року – по 1-3 краплі, старше року – 3-5 крапель. Процедуру можна робити часто, навіть кожні 15 хвилин.

Крім того, Коморовський нагадав, що в приміщенні повинно бути прохолодно і волого, дитині потрібно давати рясне пиття і капати в ніс фізіологічним розчином.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Комаровський розповів, як швидко допомогти дитині при "гарячці".

А також писали про те, що Комаровський розповів про небезпечний дитячу недугу.