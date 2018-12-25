"Православнутым на всю голову не понятно": известный писатель рассказал о Рождестве

Фото: РБК-Украина

По словам писателя, нет разницы, когда мы празднуем Рождество

По словам украинского писателя Яна Валетова, нет никакого второго Рождества, а только Рождество Христово. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Одна условная дата, назначенная на дни зимнего солнцестояния, чтобы христианским праздником заменить праздник языческий", - отметил Валетов.

По его словам, разница в дне празднования православного и католического Рождества возникла при переходе между календарями - юлианским и григорианским. Поэтому это даже не вопрос веры, а техника исчисления дат.

"Но православнутым на всю голову это не понятно. Поэтому у некоторых особо сообразительных есть правильное и неправильное рождество. Неправильное во всем мире - 25 декабря. А правильное у трех церквей на планете в ночь с 6 на 7 января. И не иначе", - написал Валетов.

Он также отметил, что нет разницы какая дата празднуется, поскольку мы празднуем не дату, а знаковое событие - рождение богочеловека, который дал нам новую веру.

К обсуждению данного вопроса также подключились пользователи соцсети.

"Вобще не вижу проблемы, все дело в традициях", - отметил Андрей Слесаренко.

Скриншот из Facebook

"Так уже второй год официально празднуем со всем миром. А когда ПЦУ начнет праздновать? Вангую, что года за 2-3", - заявил Дмитрий Архангельский.

Скриншот из Facebook

"Бог намерено не упоминал на страницах библии дату рождения Христа, с целью что бы люди не поклонялись дате, но склонность к идолослужению все же победила, ну и соответственно придумали каждый свою дату, и каждый считает, что прав", - прокомментировал Серьгей Самар.

Скриншот из Facebook

Напомним, что Юлия Тимошенко поздравила всех с Рождеством и впервые показала всю свою семью.

Ранее мы также делали подборку лучших поздравлений в СМС, которые сочиненные в стихах и прозе.