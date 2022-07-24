Праздник 24 июля: что вам лучше не делать в этот день, приметы, кто именинник

Согласно летописям, княгиня Ольга правила Русью в X веке (945-962 годах), после смерти супруга великого князя Игоря приняла христианство еще до крещения Руси.

В 946 году Ольга двинулась с войском в поход на древлян. Дружина победила соседей в бою. Ольга установила на захваченных землях дани и налоги. А город Искоростень после безуспешной осады коварно сожгла с помощью птиц, к лапкам которых привязали зажженную паклю с серой.

Однако Ольга вошла в историю не только как мстительная вдова, но и как первый правитель, принявший христианство. Ее крестили в Константинополе под именем Елены, откуда княгиня вернулась в Киев с православными иконами и книгами. При жизни она начала возводить на Руси первые храмы. Эти действия подготовили почву для ее внука Владимира, крестившего Русь в 988 году.

Именно княгиня Ольга стала инициатором административных реформ и разработала систему налогообложения. Также она стала основателем каменного строительства на Руси. Во время ее пребыванию у власти были установлены границы Киевской Руси.

Святая помогает вдовам и обездоленным.

Главные приметы этого дня

Гром гремит на Ольгу – будет хорошо ловиться рыба.

Глухой гром 24 июля – к длительной непогоде.

Солнечный день 24 июля – будет хороший урожай ягод.

Мошкара кишит — осенью будет много грибов.

В чистом ночном небе ясно видны Стожары — страда будет успешной, а земля даст богатый урожай.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя подымать найденные деньги в этот день

Имениннику в этот день нельзя брать в долг, нельзя купаться и планировать свадьбу.

День ангела в эту дату празднует Ольга.