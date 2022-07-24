Праздник 24 июля: что вам лучше не делать в этот день, приметы, кто именинник

Православные христиане 24 июля чтят память княгини Ольги.
Что можно и нельзя делать в этот день - читайте ниже в нашем материале Styler.
Согласно летописям, княгиня Ольга правила Русью в X веке (945-962 годах), после смерти супруга великого князя Игоря приняла христианство еще до крещения Руси.
В 946 году Ольга двинулась с войском в поход на древлян. Дружина победила соседей в бою. Ольга установила на захваченных землях дани и налоги. А город Искоростень после безуспешной осады коварно сожгла с помощью птиц, к лапкам которых привязали зажженную паклю с серой.
Однако Ольга вошла в историю не только как мстительная вдова, но и как первый правитель, принявший христианство. Ее крестили в Константинополе под именем Елены, откуда княгиня вернулась в Киев с православными иконами и книгами. При жизни она начала возводить на Руси первые храмы. Эти действия подготовили почву для ее внука Владимира, крестившего Русь в 988 году.
Именно княгиня Ольга стала инициатором административных реформ и разработала систему налогообложения. Также она стала основателем каменного строительства на Руси. Во время ее пребыванию у власти были установлены границы Киевской Руси.
Святая помогает вдовам и обездоленным.
День ангела в эту дату празднует Ольга.
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