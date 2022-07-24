Свято 24 липня: що вам краще не робити в цей день, прикмети, хто іменинник

Православні християни 24 липня вшановують пам'ять княгині Ольги.
Що можна і не можна робити в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Згідно з літописами, княгиня Ольга правила Руссю в X столітті (945-962 роках), після смерті чоловіка великого князя Ігоря прийняла християнство ще до хрещення Русі.
У 946 році Ольга рушила з військом у похід на древлян. Дружина Ігора перемогла сусідів у бою. Ольга встановила на захоплених землях данини і податки. А місто Іскоростень після безуспішної облоги підступно спалила за допомогою птахів, до лапок яких прив'язали запалене клоччя з сіркою.
Однак Ольга увійшла в історію не тільки як мстива вдова, але і як перший правитель, який прийняв християнство. Її хрестили в Константинополі під ім'ям Олени, звідки княгиня повернулася до Києва з православними іконами і книгами. За життя вона почала зводити на Русі перші храми. Ці дії підготували грунт для її онука Володимира, який хрестив Русь в 988 році.
Саме княгиня Ольга стала ініціатором адміністративних реформ і розробила систему оподаткування. Також вона стала засновником кам'яного будівництва на Русі. Під час її перебування при владі були встановлені межі Київської Русі.
Свята допомагає вдовам і знедоленим.
День ангела в цю дату святкує Ольга.
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