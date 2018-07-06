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"Придет Вова - и все станет Россия": женщина с Кропивницкого разозлила сеть

STYLERLIFE        06.07.2018 - 17:59
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

История, рассказанная в соцсети, возмутила интернет-пользователей

В сети рассказали возмутительную историю о поклоннице "русского мира" с Кропивницкого, которая позорит нашу страну в Италии. Об этом написала Ольга Еромченко на странице "Украинцы в Италии" в Facebook.

Женщина с Кропивницкого в Италии всем рассказывала, что она из России и хвасталась, что скоро Путин введет войска.

"Хотела поделиться одной историей, которая произошла сегодня... Пришла я на почту в городе Помпей. Людей было много, я села ждать мою очередь. Сидит возле меня наша женщина, слышно по акценту, примерно моего возраста, и разговаривает с итальянцем. По разговору я поняла, что они только что познакомились... Вот она говорит: "Меня зовут Алина, я из России, русская, из города Кировоград... Затем добавляет, что сейчас это Украина, но еще немного и придет Вова - и все станет Россия...", - рассказала Ольга.

Она возмутилась поведением землячки.

"Я на секунду онемела, захотелось в этот момент дать чем-нибудь девушке по голове, но кроме квитанции на свет ничего не было... Со временем эта женщина вышла с почты с этим же итальянцем, села в машину и уехала", - говорит Еромченко.

По ее словам, украинцы заграницей постоянно стесняются называть свою национальную принадлежность.

"Это не первый раз мне попадается, что украинки на вопрос "откуда ты?" - отвечают "Sono russa"... Отрекаются от собственной нации... Таким людям хочется сказать: "Почему вы не откажетесь от украинского паспорта? Зачем позорить мою нацию". У таких людей нет уважения к самим себе, такие люди готовы продаться за 5 центов, где и с кем... Вот, наверное, почему у нас и возникла война, потому что много таких "проституток" по всей Украине, которые сами не знають, кто они и что они. Стыдно.. Были ли у вас такие случаи?" – подытожила Ольга.

Скриншот поста (facebook.com/українцівіталії)

Пользователи соцсетей возмутились таким поведением соотечественницы, которая поддерживает Россию.

Скриншот комментариев (facebook.com/українцівіталії)

Ранее сообщалось, что украинцам, которые работают в Польше, рассказали поучительную грустную историю.

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Теги: украинцы за рубежом
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