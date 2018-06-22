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"Придурок": скандальная Фарион "наехала" на украинскую группу

STYLERLIFE        22.06.2018 - 16:18
Фото: Ирина Фарион (svoboda.org.ua)
Фото: Ирина Фарион (svoboda.org.ua)

Ирина Фарион прокомментировала скандальное выступление в Ивано-Франковске

Выступление группы "Хамерман уничтожает вирусы", участники которой вышли на сцену в минималистичных костюмах, прикрывающих детородный орган, вызвал настоящий скандал в Ивано-Франковске. Сначала мэр города Руслан Марцинкив поручил главному архитектору города Владимиру Гайдару освятить дворец Потоцких после выступления группы, а теперь инцидент прокомментировала скандальная экс-депутат от ВО "Свобода" Ирина Фарион. Об этом передает местное издание kurs.if.ua.

Политик подвергла критике выступление этой группы.

"Мы должны работать с обществом и не допускать к такой форме самовыражения. Хочешь голый петь, придурок, собери свою семью и пой, и тряси там перед ней, чем хочешь. Но не перед сообществом, желательно это сделать перед своими детьми, если ты способен их сотворить", – говорила Фарион в эфире крупнейшего областного телеканала.

На вопрос о том, почему все же значительная жителей города пришла на этот концерт, скандальная экс-депутат ответила, что "дураки были всегда" и мы "не должны опускаться до уровня плебса".

В рэсе, мэр города Марцинкив пообещал обсудить Porto Franko и концерт "ХЗВ" на так называемом молитвенном завтраке с представителями всех христианских конфессий.

Скриншот поста (facebook.com/albert.tsukrenko)

Ранее сообщалось, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что хочет освятить дворец Потоцких после выступления группы "Хамерман уничтожает вирусы". Группа "Хамерман уничтожает вирусы" выступал в рамках фестиваля "Порто-Франко". Участники дуэта вышли на сцену в минималистичных костюмах, прикрывающих детородный орган.

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