На Прикарпатье 13-летнюю девочку насиловал любовник ее матери

На Прикарпатье (Ивано-Франковская область) 13-летнюю девочку развращал любовник ее матери. Об этом пишет информационное издание Фіртка, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что 21 марта к полицейским обратилась 33-летняя женщина, жительница одного из сел области. Она сообщила, что ее 44-летний сожитель развращал 13-летнюю дочь.

Это происходило на протяжении длительного времени и в те моменты, когда дома никого не було. Подозреваемым в совершении преступления является уроженец Львовской области, ранее не судимый. Мужчина уже был допрошен, однако вину так и не признал.

Правоохранители пообщались с потерпевшей, которая подтвердила слова матери. Говорит, боялась мужчину, а потому не рассказывала ранее. На данный момент полицейскими решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения по ч. 2 ст. 156 УК (совершение развратных действий в отношении ребенка отцом, матерью или лицом, которое их заменяет). Извращенцу грозит срок лишения свободы до пяти лет.

Напомним, что тренер-педофил годами насиловал 12-летнюю ученицу. Первый случай насилия произошел в январе 2017 года, когда несовершеннолетней едва исполнилось 12 лет. Извращенец растлил девочку, а изнасилования продолжались на протяжении двух лет.

Мы писали, что ранее в Херсоне местный житель решил совратить трехлетнюю девочку. Малышка рассказала своей няне, что новый "друг" родительницы трогал ее за интимные места, утверждая, что это безобидная игра.

Мы сообщали, что в пригородной школе Якутска учитель физкультуры 6 месяцев насиловал 13-летнюю ученицу в спортзале школы. Учитель физкультуры не признает своей вины, однако следствие подтверждает обратное. Насилием педагог занимался со школьницей не только в спортзале, но и в своей машине, а также в квартире.